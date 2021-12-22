رئيس جامعة المنيا يكشف تفاصيل وتجهيزات مستشفى الكبد بعد الافتتاح الرئاسى

شهدت مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا ، تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها وإطلاق إشارة البدء والتشغيل الرسمي لها، عبر الفيديوكنفرنس بطاقة استيعابية 206 أسرة، صُممت بأحدث الأكواد العالمية، وزُودت بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية، بما يُمثل طفرة نوعية وإسهاماً بارزاً في تحسين الخدمات الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنيا.

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المشروعات القومية والتنموية بالصعيد في كافة المجالات والقطاعات، استمراراً للدعم والجهد المبذول من الدولة المصرية لتنمية الصعيد والتي عملت على 3 مراحل شملت تنمية البنية التحتية، وتنمية وبناء الإنسان، والتنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لرفع جودة حياة المواطن المصري بالصعيد وتوفير حياة كريمة، وخلف فرص العمل.

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، فى بيان صادر عن الجامعة أن المستشفيات الجامعية شهدت نقلة نوعية حقيقية من تطوير وتحسين الخدمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي، بما يثبت أولية الدولة المصرية وقيادتها السياسية من خلال رؤيتها المتكاملة للنهوض بالصعيد، والارتقاء بالخدمات الأساسية الاجتماعية والصحية لتوفير حياة كريمة، وكذلك تقديم كامل الدعم والتمويل اللازم لإنشاء صروح طبية جديدة تخدم أبناء الصعيد، وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى، مشيراً إلى أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، تضم وحدة للاستقبال والطوارئ للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، وعيادات داخلية وخارجية لجميع الأقسام الإكلينيكية، ووحدة للعناية المركزة بطاقة استيعابية 28 سريراً مزودةً بأجهزة للتنفس الصناعي ووحدات للغسيل الكلوي، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي وتضم أرقي مناظير الجهاز الهضمي وملحق بها غرفة للتجهيزات، وغرفة للعناية المتوسطة، هذا إلي جانب غرف لإقامة المرضي بطاقة استيعابية 155 سريرا موزعة على خمسة طوابق، بالإضافة إلي تطوير شامل ومتكامل يواكب أحدث التقنيات العالمية داخل معمل التحاليل الطبية.

وأضاف د. "عبد النبي" أن المستشفى تضم وحدة للعمليات، تشمل 4غرف عمليات مجهزة، تحتوي إحداها على غرفتين عمليات متصلتين لعمليات زراعة الكبد، وغرف تجهيز للعمليات والإفاقة وغرف إقامة وغرف للعزل.