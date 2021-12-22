اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة المنيا يكشف تفاصيل وتجهيزات مستشفى الكبد بعد الافتتاح الرئاسى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:13 م
رئيس جامعة المنيا يكشف تفاصيل وتجهيزات مستشفى الكبد بعد الافتتاح الرئاسى مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بالمنيا
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها وإطلاق  إشارة البدء والتشغيل الرسمي لها، عبر الفيديوكنفرنس بطاقة استيعابية 206 أسرة، صُممت بأحدث الأكواد العالمية، وزُودت بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية، بما يُمثل طفرة نوعية وإسهاماً بارزاً في تحسين الخدمات الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنيا.
 
جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المشروعات القومية والتنموية بالصعيد في كافة المجالات والقطاعات، استمراراً للدعم والجهد المبذول من الدولة المصرية لتنمية الصعيد والتي عملت على 3 مراحل شملت تنمية البنية التحتية، وتنمية وبناء الإنسان، والتنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لرفع جودة حياة المواطن المصري بالصعيد وتوفير حياة كريمة، وخلف فرص العمل.
 
وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، فى بيان صادر عن الجامعة أن المستشفيات الجامعية شهدت نقلة نوعية حقيقية من تطوير وتحسين الخدمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي، بما يثبت أولية الدولة المصرية وقيادتها السياسية من خلال رؤيتها المتكاملة للنهوض بالصعيد، والارتقاء بالخدمات الأساسية الاجتماعية والصحية لتوفير حياة كريمة، وكذلك تقديم كامل الدعم والتمويل اللازم لإنشاء صروح طبية جديدة تخدم أبناء الصعيد، وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى، مشيراً إلى أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، تضم وحدة للاستقبال والطوارئ للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، وعيادات داخلية وخارجية لجميع الأقسام الإكلينيكية، ووحدة للعناية المركزة بطاقة استيعابية 28 سريراً مزودةً بأجهزة للتنفس الصناعي ووحدات للغسيل الكلوي، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي وتضم أرقي مناظير الجهاز الهضمي وملحق بها غرفة للتجهيزات، وغرفة للعناية المتوسطة، هذا إلي جانب غرف لإقامة المرضي بطاقة استيعابية 155 سريرا موزعة على خمسة طوابق، بالإضافة إلي تطوير شامل ومتكامل يواكب أحدث التقنيات العالمية داخل معمل التحاليل الطبية.
 
وأضاف د. "عبد النبي" أن المستشفى تضم وحدة للعمليات، تشمل 4غرف عمليات مجهزة، تحتوي إحداها على غرفتين عمليات متصلتين لعمليات زراعة الكبد، وغرف تجهيز للعمليات والإفاقة وغرف إقامة وغرف للعزل.
 
 
IMG-20211222-WA0027
 
 
IMG-20211222-WA0028
 
 
IMG-20211222-WA0029
 
 
IMG-20211222-WA0030
 
 
IMG-20211222-WA0031
 
 

التعليم العالى

المستشفيات الجامعية

اخبار مصر

اخبار مصرية

السيسى

تنمية السعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بالمنيا × 7 معلومات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:34 م

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1674 مواطنا بقرية تل العمارنة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:17 م

خطة الدولة لتنمية الصعيد.. "قطاع الأعمال العام" تنفذ مشروعات تكلفتها 30 مليار جنيه.. محطات مياه وصرف وشبكات مرافق وطرق أبرزها.. و"حياة كريمة تركز على قرى أسوان وقنا والمنيا وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:02 م

حياة كريمة فى الصعيد تغير حياة سكان قرية نواى بمدينة ملوى.. شاهد فرحة الأهالى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة