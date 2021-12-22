تعرف على مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بالمنيا × 7 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

تعد مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بالمنيا واحدة من أهم المستشفيات التى تم افتتاحها اليوم الأربعاء، بمحافظة المنيا، والتى تساهم فى رفع المعاناة عن المرضى ومن بينها مستشفى الكبد والجهاز الهضمى .

وينشر اليوم السابع معلومات عن المستشفى بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لها اليوم ضمن الافتتاحات الرئاسية بالمنيا...

1. الانتهاء من مستشفى الكبد وتشغيله التجريبى بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه وبسعة 206 سرير مجهزة على أعلى مستوى لخدمة أبناء المنيا.

2. تخدم المحافظات الأخرى لتخفيف الأعباء على المواطنين من السفر إلى المستشفيات بالمحافظات المحاورة.

3. تعد أحدث صرح من صروح الطب بالمنيا والصعيد، مزودة بكافة الأجهزة.

4. تتكون من 26 سريرا وأجنحة للمرضى وعناية مكونة من 44 سريرا مقسمة إلى عناية فائقة 28 سريرا، ويعمل بها قسم الجراحة العامة والمناظير والمتوطنة والباطنة والكبد لخدمة المرضى.

5. تحتوى على وحدة مناظير الجهاز الهضمى، مزودة بأحدث الأجهزة، ومنها جهاز استكشاف القنوات المرارية ومزودة بأحدث أجهزة الجهاز الهضمى العلوى لاكتشاف أمراض المعدة والجهاز الهضمى وأحدث جهاز للأمعاء الدقيقة.

6. تتكون المستشفى من 5 أدوار كل دور مكون من 16 غرفة مزدوجة باستراحة للمرضى.

7. المستشفى بها كل الأطباء الخاصة بالأقسام من جميع المتخصصين وبها غرفتين عمليات لخطة عمليات زراعة الكبد داخل المستشفى.