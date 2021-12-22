رئيس جامعة الأقصر يستقبل الوفود المشاركة ببطولة "القدم الخماسية للجامعات"

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، رؤساء وفود منتخبات الجامعات المشاركة ببطولة الجامعة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، بمقر الإدارة المركزية للجامعة.

وشارك في استقبال الوفود كل من؛ الدكتور وليد عبدالله مدير عام البطولة، والدكتور محمد رمضان رئيس لجنة التنظيم، والدكتور سيد أبو دهب رئيس لجنة الاستقبال، والدكتور وائل الصغير مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب.

وقال رئيس الجامعة خلال ترحيبه بالوفود، إن الهدف الأسمى لمثل هذه البطولات، هو مد جسور التعارف، كما أن تنظيم هذه البطولة يسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وتهيئة الطلاب الجامعيين على المستويات البدنية، والمهارية والعقلية، ليصبح الطالب مؤهلاً لتلبية احتياجات مجتمعه، وتحقيق التنمية المستقبلية له.

وأشار رئيس الجامعة إلى تخصيص الجامعة رحلات ثقافية ترفيهية للوفود المشاركة بالبطولة، منها زيارات للمزارات السياحية بالبر الغربي للمدينة، ورحلات نيلية بهدف الترويح عن المشاركين وتعريف طلاب مصر بحضارة بلادهم على أرض الواقع، بمرافقة الدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار بالجامعة، للوفود خلال زياراتهم لمزارات المدينة.

ووجه الدكتور وليد عبد الله شكره لرئيس الجامعة مثمناً رعايته لانطلاق أول بطولة تنظمها الجامعة، مؤكدًا أن هذه الرعاية هي امتداد للدعم الدائم الذي يقدمه لكافة الأنشطة الرياضية، مرحبًا بكافة الوفود المشاركة بالبطولة، ومؤكدًا أن البطولة نشاط رياضي يسهم في جعل مستوى التنافس الرياضي رفيعًا وشريفًا بين طلاب الجامعات المصرية.

فيما وجه رؤساء الوفود الشكر والتقدير للدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، ومدير البطولة ولجنة التنظيم، على حفاوة الاستقبال الذي لمسوه منذ قدومهم لمحافظة الأقصر.

وسلم رئيس الجامعة ومدير عام البطولة، دروع بطولة الأقصر وشهادات تقدير لفرق منتخبات الدور الأول لجامعات أسوان وطنطا، والوادي الجديد، دمياط، عين شمس وبورسعيد.

وكانت قد انطلقت الأحد الماضي منافسات بطولة الأقصر للجامعات المصرية لكرة القدم الخماسية، بين منتخبات 16 جامعة مصرية.