اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:53 ص
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رئيس الوزراء: جار تنفيذ 8 آلاف مشروع فى الصعيد بقيمة 180 مليار جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:53 ص
رئيس الوزراء: جار تنفيذ 8 آلاف مشروع فى الصعيد بقيمة 180 مليار جنيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج "تكافل وكرامة"، استفاد منه 2 مليون مواطن في صعيد مصر بقيمة وصلت 48 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه المبادرة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في محافظات الصعيد.
 
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، عن أمله في أن يغير "مشروع حياة كريمة" حياة الريف خاصة في محافظات الصعيد، مضيفا:" 65 % من المراكز التي نعمل بها في المرحلة الأولى من المشروع في صعيد مصر". 63 % من إجمالي القرى في الصعيد، و10 ملايين مواطن في الصعيد، كما تم البدء في 8 آلاف مشروع باستثمارات 180 مليار جنيه من إجمالي 270 مليار جنيه بالمرحلة الأولى من المشروع يعنى ان ثلثي الاستثمارات تضخ في الصعيد لتقليل الفجوة الموجودة بين ريف الصعيد وريف الوجه البحري.
 
وقال رئيس الوزراء ، يتم إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع ورفع كفاءة الطرق والوحدات الصحية والمدارس التي يتم بنائها وانشاءها ورفع كفاءتها ومجمع الخدمات الحكومية لتوفيرها في كل القرى مع تطبيق أحدث أنواع الرقمنة، معلقا: "هذا المشروع وفر 600 الف فرصة عمل للشباب الموجود في الصعيد حتى الان، 500 % زيادة في معدل ضخ الاستثمارات، ساهم أيضا في تخفيض 3.8 % من معدل الفقر، وتراجع في البطالة بصعيد مصر الى 6 %.

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