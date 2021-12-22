اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:54 ص
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رئيس الوزراء: إنشاء وتطوير 34 ألف فصل دراسى فى محافظات الصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:40 ص
رئيس الوزراء: إنشاء وتطوير 34 ألف فصل دراسى فى محافظات الصعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطتها لتنمية وبناء الانسان، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم التركيز في خدمات التعليم والصحة ضمن خطة التطوير في محافظات الصعيد، وشهد التعليم قبل الجامعى طفرة كبيرة، وتم إنشاء وتطوير 34 ألف فصل وإنشاء 2300 مدرسة جديدة، منها 219 مدرسة تعليم فنى، بالإضافة إلى المدارس اليابانية التي تعد نموذج جديد في خدمات التعليم على مستوى الجمهورية. 
 
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم إنشاء جامعتين حكوميتين جديدتين و5 جامعات خاصة التعليم و105 كلية ضن مشروعات ضخمة جدا للتعليم العالى بمحافظات الصعيد، إضافة إلى المجمعات التكنولوجية والكليات الجديدة، وغيرها، وتم إنشاء كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء أول كلية متخصصة في بنى سويف، واليونسكو اخترت مدينة اسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم في عام 2019.

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مصر

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