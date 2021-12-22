رئيس الوزراء الأسترالى يوصى المواطنين بارتداء الأقنعة بالأماكن المغلقة

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنه ليس من الضروري إلزام المواطنين بارتداء أقنعة الوجه استجابة للارتفاع السريع في إصابات فيروس كورونا، وذلك رغم التوصيات الصحية بأن تكون الأقنعة إلزامية في الأماكن المغلقة.



وأضاف موريسون - في حديثه عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وفقًا لصحيفة (ذا أستراليان) - أنه بدلًا من الإلزام فإننا نوصي بشدة بارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة، داعيًا المواطنين إلى استخدام الفطرة السليمة وتقليل مخاطر انتشار الفيروس لأحبائهم خلال عيد الميلاد.



كما دعا إلى مستوى أعلى من التنظيم الذاتي، متجاهلًا فكرة دعوة الولايات والأقاليم صراحة إلى فرض الأقنعة، قائلًا: "ما يهم هو أن يرتديها الناس، وليس ما إذا كان سيتم تغريمهم".



وكانت لجنة حماية الصحة الأسترالية قد أوصت أواخر الأسبوع الماضي بجعل أقنعة الوجه إلزامية في جميع الأماكن المغلقة، بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية والضيافة، مؤكدة أنه يجب تنفيذ هذه التدابير الإلزامية قبل تزايد الإصابات بمتحور أوميكرون، وتم تعميم هذه التوصيات على قادة الولايات والأقاليم.