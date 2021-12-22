اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى يسلم ملك الأردن وسام القائد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:32 ص
رئيس البرلمان العربى يسلم ملك الأردن وسام القائد رئيس البرلمان العربي يسلم ملك الأردن وسام القائد
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي، حيث تسلم الملك وسام القائد، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لجهوده في خدمة القضايا العربية.
 
وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن مع أشقائه العرب، والحرص على توطيدها في المجالات كافة، معربا عن تقديره لدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية والدفاع عنها، خصوصاً القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز العمل العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية.
 
وأشار إلى أهمية تكثيف جهود الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف، والذي ما يزال تحدياً أساسياً للمنطقة والعالم.
 
من جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي، خلال اللقاء، بمواقف الأردن الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، ودعمه لجهود تعزيز العمل العربي المشترك والوصول إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

البرلمان العربى

عادل العسومى

وسام القائد

العاهل الأردنى

الملك عبد الله الثانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة