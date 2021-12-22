رئيس البرلمان العربى يسلم ملك الأردن وسام القائد

بيشوى رمزى

استقبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي، حيث تسلم الملك وسام القائد، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لجهوده في خدمة القضايا العربية.

وأكد الملك عبد الله، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن مع أشقائه العرب، والحرص على توطيدها في المجالات كافة، معربا عن تقديره لدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية والدفاع عنها، خصوصاً القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز العمل العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية.

وأشار إلى أهمية تكثيف جهود الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف، والذي ما يزال تحدياً أساسياً للمنطقة والعالم.

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي، خلال اللقاء، بمواقف الأردن الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، ودعمه لجهود تعزيز العمل العربي المشترك والوصول إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.