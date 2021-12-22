خدمات تقدمها الدولة لطلاب الجامعة من أبناء مدينتى الشيخ زويد ورفح.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يتم تقديم خدمات لطلبة الجامعة من ابناء مدينتى رفح والشيخ زويد ـ كان آخرها تحمل المحافظة لنفقات إقامة الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح فى المدن الجامعية التابعة لجامعة العريش.



وأشار أن ذلك يأتى فى إطار تخفيف الأعباء المالية على مواطنى شمال سيناء .. وخاصة أبناء الشيخ زويد ورفح .. حيث تقوم المحافظة بسداد نفقات الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة العريش من مختلف كليات الجامعة وبجميع الفرق الدراسية من الفرقة الأولى حتى الرابعة ، وذلك نظرا للظروف التى تشهدها المحافظة .



وأكد المحافظ مجددا على تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب ( خاصة أبناء الشيخ زويد ورفح ) .. مطمئنا أولياء الأمور بتسكينهم فى المدن الجامعية مجانا .



وقدم المحافظ الشكر لجامعة العريش لتوفير الرعاية والاهتمام بطلابها وجهودها فى خدمة المجتمع ، وأنه جارى العمل على الحاق الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام الحالى بجامعة العريش .



وأعلن المحافظ عن توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة لسداد مصروفات اقامة طلاب الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية ،مشيرا الى أنه تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحمل المحافظة أكثر من مليون و 100 ألف جنيها كمصروفات اقامة فى المدن الجامعية بالعريش لطلاب الشيخ زويد ورفح .



وطالب المحافظ جامعة العريش باعداد كشوف بالطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين فى المدن الجامعية للعام الحالى شاملة : 150 جنيها بدل الاقامة و 200 جنيها مقابل التغذية لكل طالب وعدد الطلاب والتكلفة المالية الاجمالية لهم خلال العام الدراسى الحالى ،على أن تقوم المحافظة بسدادها كل 3 أشهر .



ومن جانبه .. أكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى وتنمية البيئة ،مشيرا الى قبول جميع الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية بدون شروط نظرا لظروفهم .



ويذكر أن جامعة العريش تضم كليات : التربية، العلوم الزراعية البيئية ، التربية الرياضية ، العلوم ، الآداب ، الاقتصاد المنزلى ، التجارة ، الاستزراع البحرى والمصايد السمكية ، الطب البيطرى ، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .. الى جانب معهد الدراسات البيئية بالخربة ، وهناك موافقة على انشاء كلية الطب البشرى ،حيث تم تجهيز المقر ، وفى انتظار قرار افتتاحها وبدء الدراسة بها .











