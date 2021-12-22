حياة كريمة.. نقل 4340 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالسلام

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة ونقل السكان من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، تجرى على قدم وساق وبشكل آمن ومنظم، مشيرة إلى أن اجمالي عدد ما تم اخلاءهم من الأسر حتى الان بلغ 4340 أسرة من إجمالي 4758 اسرة كما تم اليوم هدم 16 عقار هدم كلي و 20 محل تجاري وتم تسكين المستحقين بالوحدات البديلة المجهزة بمشروع معا بمدينة السلام بالتوازي مع اعمال الاخلاء .

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن مشروع معا يعد نقلة حضارية ومشروعا متكاملا قامت به الدولة من أجل توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطن يتضمن كافة الخدمات والمرافق باعتبار تغير حياة المواطنين للأفضل هدف رئيسي تسعى اليه كافة أجهزة الدولة .

وأكدت "عبد المنعم" على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المعد لإنجاز الأعمال على أرض الواقع حيث تقوم بالمتابعة من موقع الأحداث وسط أعمال الإزالة للوقوف على اخر المستجدات وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة .