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حياة كريمة.. تسليم 4322 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:31 م
حياة كريمة.. تسليم 4322 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام مشاريع الإسكان
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، أنه تم نقل وتسكين 4322 أسرة، من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، من أصل 4758 مقرر إخلاؤهم، بمدينة معا بالسلام.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال النقل والتسكين لأسر منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، لوحدات جديدة مفروشة بالكامل بمدينة معا بالسلام ثان، مستمرة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، ومبادرة حياة كريمة.
 
وأشارت "عبد المنعم"، إلى أن أعمال الإزالة لم تتوقف، وتتم بشكل يومى دون توقف، ضمن مخطط تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لسكان تلك المناطق، تحت إشراف اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، وبمشاركة قوات الشرطة والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.
 
وأوضحت "عبد المنعم"، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أول بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.
 
وقالت "عبد المنعم"، إن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة انشائيا وتمثل تهديد لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4758 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدان تقريبا.

حياة كريمة

القاهرة

عزبة ابو قرن

العشوائيات

تطوير العشوائيات

اخبار القاهرة

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