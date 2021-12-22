حياة كريمة.. الكشف على 300 مريض بقافلة طبية بمدينة الشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى أعضاء الفريق الطبى بجامعة العريش من تقديم خدمة الكشف الطبى على أكثر من 300مريض من أهالى مدينة الشيخ زويد، مع توفير رعاية طبية لهم .

جاء ذلك ضمن فعاليات قافلة "حياه كريمة " التى نفذتها جامعة العريش، وضمت تخصصات الطب البشري والطب البيطري وقطاع الزراعة ومحو الأمية، وفريق من كلية الآداب والتربية للتثقيف والتوعية، وتم توزيع أفراد القافلة على المستشفيات والمزارع ومركز الشباب و مدرسة الشيخ زويد التجريبية.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان لها ، أن أعضاء الفريق الطبى المصاحب بالكشف على أكثر من 300 حالة مع توفير رعاية طبية لهم، كما تم توجيه النصح للمزارعين لتحسين جودة الانتاج الزراعى والحيوانى، وإهداء شتلات عالية الجودة ونباتات للمزارعين من أهالى الشيخ زويد، وقام أساتذة كليةالآداب والتربية بتنفيذ ندوات بمركز شباب الكوثر،عن الانجازات التى تقوم بها الدولة .

وكانت استقبلت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ، اول قافلة " حياه كريمة " تنفذها جامعة العريش لمدينة الشيخ زويد تفعيلا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) في المجالات الثقافية والبيئية ومجالات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطرى .

واعلن الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على مشاركة الجامعة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية وفى مقدمتها : " حياة كريمة "،ووضع جميع امكانات الجامعة في خدمة التنمية بمحافظة شمال سيناء ، واستمرار دورها المجتمعى لخدمة المجتمع المحلى بجميع فئاته،ودعم جميع المبادرات في مختلف المجالات، و وضع الحلول والمقترحات والتوصيات العلمية لقضايا ومشكلات المجتمع في اطار رسالة الجامعة ودورها الأساسى في الخدمة المجتمعية ودورها التنموى ، و تنفيذ مبادرات وقوافل الاصحاح البيئى والقوافل العلاجية التى تجوب القرى والمراكز لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهل سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم في مختلف المجالات .

وأشار لاستمرار الجامعة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " بتواصل قوافل الإصحاح البيئى لمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة،وتنفيذ القوافل متعددة التخصصات ( طب بشرى ، طب بيطرى ، إرشاد زراعى ، تثقيف صحى ) ،حيث أن خطة قوافل الإصحاح البيئى بالجامعة شهدت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية فى مجالات : الطب البشرى ، الطب البيطرى ، الإرشاد الزراعى ، والتثقيف الصحى على مستوى قرى ومدن شمال سيناء ،ومؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

ووجه باسم القافلة والجامعة وأهالى الشيخ زويد الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة جهات الدولة الداعمة لأهالى سيناء وخاصة الشيخ زويد .

وأكد الدكتور أسامة ذكرى عميد كلية الطب بجامعة العريش أن القافلة الطبية في تخصصات : الأطفال وحديثى الولادة ، الباطنة والجهاز الهضمى والكبد ، جراحة عامة ، جراحة عظام ، جراحة المخ والأعصاب ، نساء وتوليد ، جراحة مسالك بولية ، عيون ، باطنة وأمراض الصدر ، طب الأسرة ، طب طبيعى وتأهيل وروماتيزم .. حيث تم الجراء الكشف الطبى على أكثر من 300 حالة مرضية في مختلف التخصصات ، وأنه سيتم ايفاد القافلة مرة أخرى لاجراء الكشف الطبى على حالات أخرى بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة .

ومن جهة أخرى تم اجراء الكشف الطبى على عدد من الماشية والدواجن وتقديم العلاجات والتطعيمات المجانية ، كما قام المتخصصون بكلية العلوم الزراعية البيئية بزيارة حقول الزراعات المختلفة للمزارعين وتقديم العديد من الارشادات في مجال مكافحة الامراض النباتية وبعض المبيدات ، وقام المتخصصون بكليتي التربية والآداب بعمل العديد من الندوات التثقيفية للشباب وتوعية الأهالى والأطفال في مختلف المجالات .

وأشاد الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير عام مستشفى الشيخ زويد المركزى بدور القوافل في سد أى عجز وتوفير مختلف التخصصات للتيسير على الأهالى ، مشيرا الى أنه سيق تنفيذ قافلتين للهلال الأحمر ومؤسسة مصر الخير ،علاوة على وصول الاستشاريين والأخصائيين من المستشفيات التعليمية لتوفير الرعاية الصحية للأهالى ، وأن دور الجامعة مساند ويدعم المستشفى .

كما أشاد ايهاب بكير نائب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد الذى استقبل القافلة بدور الجامعة في دعم الأهالى في مختلف المجالات وخدمة البيئة المحلية .. معلنا عن تقديم كافة التسهيلات للقافلة .

شارك في القافلة كل من : الدكتور محمود ابراهيم محمود مدير مركز تطوير التعليم الجامعى وإدارة المشروعات بالجامعة ، الدكتور ابراهيم فريج وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور هانى عبد الله وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية ، الدكتور عبد الكريم محمد الشاعر المدير التنفيذى لمركز تدريب خدمة المجتمع ، الدكتورة سماح لطفى المدير التنفيذى لمركز التدريب والاستشارات الاجتماعية ، الدكتورة نهى محمود عرندس المدرس بقسم التربية الخاصة والطفولة .. الى جانب أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والبيطرى وعدد من الاستشاريين والاداريين بالجامعة .

وفى نهاية القافلة ، قدم عدد من أهالى ومشايخ الشكر والتقدير لجامعة العريش .



جانب من اللقاءات



جانب من عمل القافلة



خدمات الكشف الطبى



خدمات للاطفال بالمدارس



خلال الكشف الطبى



قافلة جامعة العريش



مع الرموز الشعبية





مؤكدين شكرهم وتقديرهم







