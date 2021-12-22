حصاد 2021.. طفرة فى قطاع الكهرباء والإنارة بمحافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

مطروح - حسن مشالي

شهد قطاع الكهرباء، في محافظة مطروح، طفرة كبيرة خلال العام الجاري 2021، بالإضافة إلى جهود العمل على توصيل الكهرباء والإنارة إلى كافة التجمعات السكانية، بما في ذلك النائية فى قلب الصحراء، من خلال خطة المحافظة للتيسير على المواطنين، والتي يوليها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اهتماماً خاصاً ويتابع أعمال التنفيذ بنفسه من خلال جولات ميدانية.

وساهم قطاع كهرباء مطروح، التابع لشركة كهرباء البحيرة، في تدعيم وإحلال وتجديد الشبكات، بعدد 9 محولات و792 عامود جهد منخفض بالمشتملات، و6 كيلومترات كابلات أرضية جهد متوسط، ضمن خطط الشركة المختلفة، لتدعيم وإحلال الشبكات بقطاعات مطروح والساحل الشمالي.

كما جرى تدعيم محطة محولات الحمراء بالساحل الشمالي، جهد 66/11 ك.ف، بـ 2 محول بإجمالى قدرة 80 ميجا فولت أمبير، وتركيب لوحة توزيع "أبطال العاشر" بمنطقة سيدي حنيش بـ11 خلية جهد 22 ك.ف، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة تحليه مياه الضبعة، وإنشاء موزع جرجوب بالنجيلة وزيادة قدرة محطة التحلية.

وتدعيم وزيادة قدرة محطات محولات قرية فوكه، بزيادة السعة من 50 الى 100 ميجا فولت امبير، وإنشاء محطات محولات الضبعة الدائمة، جهد 22/66/220 ك.ف، بسعة إجمالية 200 ميجا فولت أمبير، وزيادة قدرة محطة محولات العُمَيد جهد 22/66/220 ك.ف، بزيادة من 100 الى 160 ميجا فولت أمبير.

يأتي هذا إلى جانب، جهود مجالس المدن، في إنارة الشوارع والطرق العامة داخل المدن والأحياء السكنية، والقرى والعزب، وصيانة واستبدال آلاف كشافات الإنارة، في المناطق المختلفة على مستوى المحافظة.