محافظ مطروح يتفقد أول مدرسة يابانية بالمحافظة بتكلفة 13 مليون جنيه

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح، على مساحة 5550 متر مسطح وتضم 14 فصلاً بتكلفة 13 مليون جنيه، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية.

وتم إنشاء أول مدرسة يابانية في مدينة مرسى مطروح، لاستيعاب رغبات الالتحاق بهذا النوع من التعليم بمحافظة مطروح، وتماشيا مع توجه الدولة بالاهتمام بجودة التعليم وإدخال نوعيات جديدة.

وتفقد محافظ مطروح، المبنى المكون من أرضى و 3 أدوار، بها عدد فصلين لمرحلة رياض الاطفال و 6 فصول للمرحلة الابتدائية و 3 فصول للمرحلة الإعدادية، و3 فصول للمرحلة الثانوية، بالإضافة الى غرفة طبيب، وصالة جمانزيوم ومكتبة، وقاعات للتربية الفنية، والموسيقية والاقتصاد المنزلى والزراعي والصناعي، بالإضافة إلى الغرف الإدارية، لمدير المدرسة والمدرسين وغرفة الأنشطة المتعددة، مع تجهيزها باستخدام أحدث الوسائل والمصادر التعليمية، وغيرها، مع الالتزام باحدث المعايير التربوية والتعليمية.

وقال محافظ مطروح، أنه سيعقد مؤتمر تعريفى عن المدرسة المصرية اليابانية، الأسبوع المقبل بمكتبة مصر العامة، للتعريف بالمدرسة ونوعية التعليم، بحضور متخصصين والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لافتتاح المدرسة قريبا.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود مدير الأبنية التعليمية بمطروح الحالى والسابق، وجميع المهندسين والقائمين على الأعمال تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، في إنجاز أعمال الإنشاء بكفاءة وجودة عالية، وفى الوقت المحدد.