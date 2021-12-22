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حصاد 2021.. القومى للبحوث ينجح فى نشر 290 بحثا بالمجلات و33 اتفاقية علمية خارجية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:00 ص
حصاد 2021.. القومى للبحوث ينجح فى نشر 290 بحثا بالمجلات و33 اتفاقية علمية خارجية المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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كشف تقريرصادر عن وزارة التعليم العالى حول حصاد المركز القومى للبحوث 2021 ،  أن عدد الأبحاث المنشورة عام 2021 بلغ (290) بحثًا منشورًا بالمجلات، و(174) بحثًا بالكتب،  كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية لعام 2021 (8) مشروعات، والمشروعات البحثية المحلية (59) مشروعًا.
 
وأشار التقرير إلى أن التعاقدات المحلية للمركز خلال عامي 2020/2021، حيث بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية (26) مشروعًا، وعدد مشروعات صندوق العلوم الجارية (109)، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية (7) مشروعات، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية (57)، ومشروعات الاتفاقيات العلمية الخارجية الجارية (33) مشروعًا.
 
وفيما يخص التعاقدات الدولية خلال عامي 2020/2021، فقد بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية (6) مشروعات، ومشروعات صندوق العلوم الجارية (13) مشروعًا، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية مشروعين، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية مشروعين.

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