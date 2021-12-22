حصاد الأوقاف فى 2021.. تنفيذ 429 دورة لـ57 ألف إمام وواعظة ومدرس دين

كتب على عبد الرحمن

نشر تقرير حديث لوزارة الأوقاف ، حول حصاد عام 2021، فى مجال التدريب والتثقيف، حيث كشفت الوزارة، أنه تم تنفيذ (429) دورة وبرنامج تدريبي لأكثر من (57) ألف إمام وواعظة وإداري ومعلم ومعلمة تربية دينية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخريج الدفعة الثالثة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم (81) إمامًا وواعظة.

كما تم تنفيذ (3) دورات متخصصة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لعدد (237) إمامًا وواعظة، بالإضافة إلى تنفيذ (36) دورة لـ(337) متدربًا في مجال الحاسب الآلي ، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (772) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

فيما تم تنفيذ (22) دورة من خلال البروتوكول الموقع مع الجامعات المصرية لعدد 1100 إمام وواعظة ، منها (13) دورة في اللغة العربية، و(8) دورات في المهارات الإعلامية ، ودورة واحدة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وتنفيذ (17) دورة لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد (1563) معلما.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه تم تنفيذ (6) دورات مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف للأئمة بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف لعدد (125) إمامًا، و (3) دورات لعدد (45) إمامًا في دورات مشتركة للأئمة والوعاظ بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

فيما تم تنفيذ (107) دورة تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد (41466) إمامًا، كما تم تنفيذ (102) دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات (6435) متدربًا.

ونفذت الوزارة (52) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (3300) إمام بالمديريات الإقليمية.

كما تم عقد (71) دورة تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من (3211) إمامًا وواعظة داخل مصر، و( 8 ) دورات دولية عن بُعد للأئمة المصريين الموفدين وغيرهم، بالإضافة إلى تنفيذ الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من مصر والسودان.