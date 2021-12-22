حرس المنشآت النفطية الليبي يتوعد المعتدين على الحقول وصمامات الغاز

كتب: أحمد جمعة

طالب جهاز حرس المنشآت النفطية الليبي، اليوم الأربعاء، بفك الحصار المفروض على الحقول وصمامات الغاز، دون اشتراطات، منذرة الجهة التي أغلقت الحقول والصمامات بفتحها وفك الحصار دون اشتراطات.

وشدد جهاز حماية المنشآت النفطية، في بيان له نقلته وسائل إعلام ليبية، على أن قيام بعض الأفراد بإقفال حقول نفطية دون إحساس بالمسؤولية المهنية يمثل إساءة للدولة وليس للجهاز على وجه الخصوص.

وأدان الجهاز بشدة "ما قامت به مجموعة من الأفراد بإقفال حقل الوفاء وحقل cnb، وصمام خط الغاز بتاريخ يوم الاثنين 20 ديسمبر الجاري، دون إحساس بالمسؤولية المهنية، رغم تنبيهاتنا المتكررة بعدم خلط المطالب المشروعة واستيفائها بالطرق غير المشروعة، وهو ما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة الليبية، ناهيك عن أنه يرهق كاهل المواطن في حياته اليومية".

ووجه الجهاز إنذاراً لهذه المجموعة "بضرورة فك الحصار، دون اشتراطات، كون هذا العمل يعد إساءة للدولة وليس للجهاز على وجه الخصوص"، قائلاً إن "هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وسوف يتم تقديمهم للجهات القضائية لمحاسبتهم على جرمهم الذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز الممثلة في الحماية والحراسة والتأمين، وما يترتب على الإغلاق من زيادة معاناة الليبيين والدولة الليبية".