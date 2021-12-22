جهاز مرفق الكهرباء: إصدار قواعد محطات شحن السيارات الكهربائية يناير المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكدت المهندسة سلمى حسين، رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن دور الجهاز يعتبر تنظيمى بين جميع أطراف مرفق الكهرباء من منتجين وموزعين ومستثمرين ومستهلكين، لخلق مناخ بيئى جيد لجميع الأطراف بهدف متابعة و مراقب كل الأنشطة لضمان تحقيق الشفافية.

وأضافت رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تصريحات صحفية لها، أنه من المقرر أن يتم إصدار القواعد المنظمة لإنشاء و بيع الطاقة لمحطات شحن السيارات الكهربائية يناير المقبل.

وأضافت رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز لديه لجنة لفض المنازعات بين أطراف مرفق الكهرباء لضمان عدم اللجوء للمحاكم ، لافتة إلى أن الجهاز أصدر 130 ترخيصا لإنتاج و توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن الجهاز حريص على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات للمستثمرين مع وضع قواعد لضمان تطبيق معايير الجودة.

وقالت رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، إنه جارى الانتهاء من الإطار التنظيمي لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والإنتاج الحربي.