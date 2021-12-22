جمعية رجال الأعمال: وفد من حزيرة القرم يبحث تصدير القمح والأسماك لمصر

كتب هانى الحوتى

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الثلاثاء، وفدًا من جزيرة القرم، وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك وآليات تعزيز فرص التجارة البينية والاستثمار بين مصر وروسيا في الفترة المقبلة.

وترأس الاجتماع محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وإدورد بروكوفيف نائب الممثل التجاري بالسفارة الروسية بمصر، وبابينكو إيفجيني فاليريفيتش النائب الأول لمدير مركز دعم التصدير الجنوبي، وتشارنيك إيكاترينا ألكساندروفنا أخصائي مركز دعم التصدير الجنوبي.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري، الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري ب مجلس الأعمال المصري الروماني، والدكتور مصطفي إبراهيم رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الاسترالي، والدكتورة نيفين عبدالخالق رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وعلي هامش اللقاء نظمت الجمعية عدداً من اللقاءات الثنائية B2B بين وفد جزيرة القرم ورجال الأعمال المصريين من المهتمين بالتعاون الاقتصادى والتجاري المصري الروسي في مجالات الاهتمام المشترك مثل تجارة الحبوب والأسماك المجمدة وعباد الشمس والاستشارات الهندسية وتكنولوجيات صناعات التشييد والبناء والاستثمار العقاري.

وأكد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، عمق العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك المصري الروسي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل علي المستوين الحكومي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السوق المصرية أكبر مستورد للقمح من روسيا بجانب الأخشاب، بينما تعد روسيا سوق هام للمحاصيل الزراعية المصرية خاصةً الموالح والبطاطس.

وأعرب يوسف، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تطلع ورغبة جمعية رجال الأعمال المصريين في التعاون مع وفد جزيرة القرم وسفارة روسيا بالقاهرة في الترويج لفرص التجارة والاستثمار بين أوساط مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.

ومن جانبه قال ادورد بروكوفيف نائب الممثل التجاري بالسفارة الروسية بمصر، إن اجتماع وفد القرم مع جمعية رجال الأعمال المصريين يعد الخطوة الأولي لتنظيم العلاقات وتطويرها إلى مستوى التعاون الاقتصادي المصري الروسي ، مشيرا إلى تعاون جزيرة القرم مع الحكومة الروسية في تصدير الحبوب الغذائية إلى مصر بجانب العديد من الشركات المتخصصة في الأنشطة الصناعية والاقتصادية المختلفة الراغبة في التعاقد مع شركاء مصريين في مجالات استيراد الأسماك المجمدة، ومعدات مواد البناء وكيماويات البناء والأعمال الخرسانية والتي تتناسب مع حجم المشروعات الكبري في مصر في قطاع التشييد والبناء والمقاولات.

وأوضح إيفجيني فاليريفيتش النائب الأول لمدير مركز دعم التصدير الجنوبي، أن جزيرة القرم تولي اهتماما كبيراً بالاستثمار والتجارة في مصر وذلك لما لمسناه من اهتمام مصري خاص بروسيا في السنوات الماضية، مشيراً إلى توافر كميات كبيرة من القمح تقدر بأكثر من 2 مليون طن حيث تسعى جزيرة القرم إلى توريد نحو 1.5 مليون طن من القمح إلى السوق المصرية في الفترة المقبلة التي تعد من أهم مستورد للقمح في الشرق الأوسط.

أضاف، أن الوفد يضم أيضاً شركة تعمل في إنتاج الأسماك المجمدة بطاقة 100 طن في 24 ساعة كما تولي اهتماماً كبيراً بالتصدير لمصر بجانب صادراتها إلى العراق وألمانيا وامريكا بالإضافة إلى شركات متخصصة في المعدات الإلكترونية الخاصة بأعمال التشييد والبناء والمقاولات.