جامعة المنصورة تفتتح أول ساحة رياضية حرة.. صور

الدقهلية - مرام محمد

أفتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، يرافقه كل من الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث صباح اليوم، أول ساحة رياضية بجامعة المنصورة، وذلك على هامش احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، وفي ضوء اهتمام الجامعة بصحة منسوبيها، وإيمانا منها بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية.





وأقيم الافتتاح بحضور لفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من طلاب كلية التربية الرياضية.





وتقع الساحة بالحديقة خلف مركز التدريب الرقمي (الحساب العلمي) وتشمل عدد من المعدات والآلات الرياضية التي تم تصنيعها داخل ورش كلية الزراعة والقرية الأوليمبية، حيث قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف على كافة مراحل إنشائها ابتداءا من مرحلة التصميم وتصنيع كافة الآلات والمعدات الرياضية بالساحة ومتابعة التنفيذ بواسطة إيمان فاروق، ونيفين نادر بالمكتب الهندسي بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بهدف إتاحة ممارسة الرياضة لجميع منسوبي الجامعة بالمجان وتشجيعهم على ممارستها.





وتوجه الدكتور محمود المليجي، بالشكر والامتنان لكل من شارك في إقامة هذا الصرح العظيم في كافة مراحله حيث وجه الشكر لكل من الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أيمن الغمري عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد شطا وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد ثروت مدير ورش كلية الزراعة، وهيثم البدويهي مدير القرية الأوليمبية، وإيمان فاروق رئيس المكتب الهندسي بقطاع خدمة المجتمع، وعلاء عبد الخبير مدير إدارة الحدائق والمشتل بالجامعة، وصابر عبد الجواد المشرف على أعمال الحرم الجامعي.







الإفتتاح



أول ساحة رياضية حرة



جامعة المنصورة تفتتح أول ساحة رياضية حرة



جامعة المنصورة تفتتح ساحة رياضية حرة



جانب من افتتاح أول ساحة رياضية حرة



جانب من الإفتتاح



جانب من التمارين الرياضية



جانب من الحدث



ساحة رياضية حرة



