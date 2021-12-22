تقارير حكومية فلبينية: 177 قتيلا و 275 إصابة خسائر إعصار "أوديت"

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قالت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير بشأن وفاة 177 شخصا فضلا عن إصابة 275 شخصا، في حين ظل 38 آخرين في عداد المفقودين جراء إعصار أوديت الذي ضرب مناطق من البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في تقريره عن الوضع، إنه أكد 11 حالة وفاة وإصابة شخصين بسبب أوديت. وأضات أن التحقق لا يزال جاريا بشأن 166 حالة وفاة و 273 إصابة، فضلا عن 38 في عداد المفقودين.

وأشارت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية إلى أنه رغم ذلك، فإن الحصيلة التي سجلتها الشرطة الوطنية الفلبينية أعلى حيث تم تسجيل 375 حالة وفاة وتم الإبلاغ عن إصابة 500 بجروح ، وتم تسجيل 56 شخصا في عداد المفقودين.

وأوضح المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين مارك تمبال، أن أرقام الضحايا تأتي من المجالس المحلية لإدارة مخاطر الكوارث ويتم إرسالها إلى مركز عملياتها.