تغيب مسن عن منزله في قويسنا.. وأسرته تنشر صورته للتعرف عليه

تغيب مسن يدعى محمد عبد الفتاح محمد درغام، ويبلغ من العمر 73 عامًا عن منزله بمركز ومدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، منذ صباح أمس الثلاثاء، وحاولت أسرته سؤال أهل مدينته وجيرانه للتعرف على مكانه خوفًا عليه بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة.

وحررت أسرة المسن محضر رقم 13158 إداري مركز شرطة قويسنا، بعدما لم تنجح محاولات أسرته وذويه في العثور عليه خلال الساعات الماضية، ونشرت الأسرة صورًا للمتغيب على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت أي أحد شاهده بعد تغيبه أو عثر عليه لإبلاغ ابنه حسام على رقم 01113362516.