تعرف على جامعة بنى سويف التكنولوجية إحدى ثلاث جامعات على مستوى الجمهورية

بنى سويف هانى فتحى

تعد الجامعة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف هى الأولى من نوعها فى الصعيد، ضمن 3 جامعات على مستوى الجمهورية تكلفتهم حوالى مليار جنيه مصرى، ويدرس الطلاب بالجامعة برنامج ميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

ويقدم اليوم السابع بعض المعلومات عن الجامعة والتى تهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى.

1- صدر القرار الجمهورى بإنشاء جامعة بنى سويف التكنولوجية بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2019، والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

2 - تعد الجامعات التكنولوجية امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة.

3- تهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الاكاديمي يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس و الدراسات العليا.

4 - تضم جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ، ويوجد بالكلية ثلاثة أقسام وهم قسم الصناعات التكنولوجية، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم تكنولوجيا الطاقة

5- تضم هذه الأقسام أربعة برامج وهم كالآتى 5 برنامج الميكاترونكس. Mechatronics، برنامج تكنولوجيا المعلومات. ICT، برنامج الأوتوترونكس. Autotronics، برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة. Renewable Energy

6 تمنح جامعة بني سويف التكنولوجية بناءًا على اعتماد مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص، البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص. الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص

7 - تقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات ومايعادلها من الشهادات الفنية، وشهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والوافدين، وشهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها، وشهادة الدبلوم المهني.

8- يجب أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول بالكلية وهى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية والتي يحددها مكتب التنسيق أو المجلس الأعلى للجامعات واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية .

9- المعامل الموجودة بجامعة بنى سويف التكنولوجية منها معامل الميكاترونكس ، معامل تكنولوجيا المعلومات، معامل البرمجيات

10- تعد الجامعة ضمن 3 جامعات على مستوى الجمهورية تكلفتهم حوالى مليار جنية مصرى