تعرف على أرخص سعر لطن حديد التسليح في مصر اليوم.. وأسعار الأسمنت

كتب إسلام سعيد

تسجل أسعار حديد التسليح اليوم مستويات 13700 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو أدني سعر، ويصل الطن للمستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه، وهو الحديد المنتج في مصانع الدرفلة، وذلك بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت الشهر الماضي.

المصانع المتكاملة تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، أما عن أسعار الأسمنت فتسجل حاليًا 875 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر، ويصل أقصى سعر ألف جنيه، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها إلى 1100 جنيه.

كان مجلس الوزراء، أعلن إجراء تعديلات جديدة على ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتي شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة في القرار 47 لسنة 2020 ، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.