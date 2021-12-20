تراجع أسعار طن الحديد.. يبدأ من 13700 جنيه تسليم أرض المصنع

كتب - إسلام سعيد

أعلن أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن مصانع الدرفلة خفضت أسعار حديد التسليح إلى مستويات 13700 تسليم أرض المصنع، وذلك بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت الشهر الماضي، ويصل الطن للمستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات خاصة، أن المصانع المتكاملة تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر 14900 جنيها ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيها، أما عن أسعار الأسمنت فتسجل حاليًا 875 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر ، ويصل أقصى سعر ألف جنيها ، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها إلى 1100 جنيها.

كان مجلس الوزراء، أعلن إجراء تعديلات جديدة على ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتي شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة في القرار 47 لسنة 2020 ، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.