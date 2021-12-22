تداول 856 طن بضائع و338 شاحنة و38 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 856 طن بضائع عامة ومتنوعة و338 شاحنة و38 سيارة ملاكي و4000 طن ردة، وشملت حركة الصادرات 856 طن بضائع عامة و 151 شاحنة و 28 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 4000 طن ردة قادمة من اليمن و187 شاحنة و 10 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ ، استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 85 شاحنة و 1 ملاكي. وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 109 شاحنة و 25 ملاكي والسفينة KUWANA فارغة متحهة الي ابو زنيمة .

كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم مغادرة 42 شاحنة بحمولة 856 طن .