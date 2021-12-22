اليوم السابع
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تداول 856 طن بضائع و338 شاحنة و38 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:25 ص
تداول 856 طن بضائع و338 شاحنة و38 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 856 طن  بضائع عامة ومتنوعة و338 شاحنة و38 سيارة ملاكي و4000 طن ردة، وشملت حركة الصادرات 856 طن بضائع عامة و 151 شاحنة و 28 ملاكي.
 
كما شملت حركة الواردات 4000 طن ردة قادمة من اليمن  و187 شاحنة  و 10 ملاكي  ويتواجد 12  سفن علي ارصفة الموانئ ، استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة  بحمولة 102 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية  بحمولة 85 شاحنة و 1 ملاكي.  وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 109 شاحنة و 25 ملاكي  والسفينة KUWANA فارغة متحهة الي ابو زنيمة .
 
كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم مغادرة  42 شاحنة بحمولة 856 طن .
 
 

ميناء نويبع

ميناء سفاجا

موانى البحر الاحمر

البحر الاحمر

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