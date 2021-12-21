اليوم السابع
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موانئ البحر الأحمر : انتظام حركة الملاحة بموانئ الهيئة بعد تحسن الطقس

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:04 ص
موانئ البحر الأحمر : انتظام حركة الملاحة بموانئ الهيئة بعد تحسن الطقس موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بالموانئ التابعة للهيئة بعد احسن الاحوال الجوية، حيث تم تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة  

و 324 شاحنة و 24 سيارة ملاكي و 45000 طن فوسفات.
 
واكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن شملت حركة الصادرات 172 شاحنة و 10 ملاكي وتصدير  45000 طن فوسفات، كما شملت حركة الواردات 214 طن   بضائع عامة و 152 شاحنة   و 14 ملاكي  ويتواجد 10  سفن علي ارصفة الموانئ .
 
واستقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 107 شاحنة و 14 ملاكي، فيما غادرت السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و 1 ملاكي  والسفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 9 ملاكي .
 
كما غادرت السفينة DESTINY بحمولة 45000 طن فوسفات متجهة الي ماليزيا و استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 214 طن .

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