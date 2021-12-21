موانئ البحر الأحمر : انتظام حركة الملاحة بموانئ الهيئة بعد تحسن الطقس

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بالموانئ التابعة للهيئة بعد احسن الاحوال الجوية، حيث تم تداول 214 طن بضائع عامة ومتنوعة

و 324 شاحنة و 24 سيارة ملاكي و 45000 طن فوسفات.

واكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن شملت حركة الصادرات 172 شاحنة و 10 ملاكي وتصدير 45000 طن فوسفات، كما شملت حركة الواردات 214 طن بضائع عامة و 152 شاحنة و 14 ملاكي ويتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 107 شاحنة و 14 ملاكي، فيما غادرت السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 9 ملاكي .

كما غادرت السفينة DESTINY بحمولة 45000 طن فوسفات متجهة الي ماليزيا و استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 214 طن .