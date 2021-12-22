بعد افتتاحها.. 13 معلومة عن مشروعات القطاع الصحى فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا في قطاع الصحة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى اليوم في محافظات الصعيد، في قطاع الصحة ، مستشفى سمالوط النموذجي.

وفيما يلى أهم المعلومات عن الافتتاحات فى قطاع الصحة بمحافظة المنيا

1. المستشفى مقامة على مساحة 9630 م2، تضم أقسام الطوارئ والاستقبال / الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

2. تضم 14 عيادة خارجية / قسم التعقيم / المشرحة / المغسلة /40 ماكينة غسيل كلوي / 4 معامل / بنك الدم / غرف إقامة المرضى / سكن الأطباء وطاقم التمريض / أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية / العناية المركزة .

3. تم تخصيص جزء منها لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول ، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات .

4. تكلفتها 247.787 مليون جنيه ، و70 مليون جنيه للتجهيزات.

5. كما شملت الافتتاحات في قطاع الصحة، افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، ويتكون من 5 أدوار بسعة إجمالية 203 سرير منهم 44 سرير رعاية، 28 سرير عناية فائقة، قسم جراحة عامة ، قسم المناظير ، قسم الباطنة والكبد، بتكلفة 166 مليون جنيه .

6. شملت الافتتاحات في قطاع الصحة افتتاح مستشفى ملوي التخصصي على مساحة 28.9 ألف متر مربع، وتتكون من 151 سريرًا.

7. وتضم المستشفى عدة أقسام منها: قسم الغسيل الكلوي ويتكون من 46 سريرًا وقسم العناية المركزة ويتكون من 19 سريرًا و21 حضانة للأطفال، بالإضافة إلى قسم للمعامل والتحاليل والاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف عمليات ومدرسة التمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات، بتكلفة 237 مليون جنيه.

8. تمثل المستشفى إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة المنيا وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي ودير مواس والمراكز المحيطة بها

9. تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

10. تم افتتاح مستشفى ديرمواس المركزي، وتتكون المستشفى من مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومباني قوى وخزان.

11- تستهدف توفير 107 أسرة "67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين"- تتكون من أقسام "إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوي – عيادات خارجية – خدمات مساندة)- تتميز مستشفى ديرمواس المركزي بإضافة 38 ماكينة غسيل كلوي تخدم حوالي 220 مريض، وتبلغ التكلفة الإنشائية 216 مليون جنيه حتى الآن.

12. توفر أماكن غسيل كلوي للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاورة.

13. المستشفى مزود بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلاً من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقاً للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة-تتضمن منظومة استشعار الحريق أتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى.