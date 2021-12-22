بروتوكول تعاون بين التضامن والهيئة القبطية الإنجيلية لرعاية الأطفال بلا مأوى

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي (برنامج حماية الأطفال و الكبار بلامأوي ) بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للتعاون المشترك بينهما في مجال حماية ورعاية الأطفال بلامأوي

ويهدف البروتوكول إلي تفعيل الشراكة بين والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلي للاطفال بلامأوي وفي وضعية الشارع أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تمكينهم من الوصول لحقوقهم التعليمية والصحية وتطوير مهاراتهم الحرفية وإعادة تأهيلهم لادمجاهم في أنشطة الحياة المجتمعية

وأكد البرنامج انه يدعم مبدأ الشراكة وتضافر وتكاتف كل الجهود والمساهمات من المجتمع المدني لتحقيق الحماية والرعاية للاطفال بلامأوي.

يتضمن البروتوكول يتضمن تدريب العاملين والأطفال والتنسيق داخل مجتمعات العمل وتوفير خدمات للاطفال بلامأوي كما سيتم مساعدة مؤسسات رعاية الأطفال بلامأوي

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي في 14 محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الاطفال بالإضافة لانتشار 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف الشوارع من خلال فريق مدرب للتعامل مع الاطفال والكبار بلامأوي

وناشد البرنامج المواطنين بضرورة الابلاغ عن الحالات علي الخط الساخن 16439أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.