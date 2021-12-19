زوج يطرد ابنة زوجته بمنطقة الظاهر.. و"التضامن" تنفذها من الشارع

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بشأن إحدى الفتيات من منطقة الظاهر محافظة القاهرة وإنقاذها من التشرد ومخاطر الشارع، وذلك بعد أن تعرضت للطرد من منزل الأسرة بسبب الخلافات الدائمة مع زوج الأم.

وكانت الابنة، تقيم مع الأم بمنزل زوجها بمنطقة الظاهر وسط القاهرة، علما بأن المواطنة قد لجأت إلى إحدى أقاربها لحين البحث عن مأوى والبحث عن فرصة عمل لسد احتياجاتها، ولكن الأسرة المستضيفة لم تتحمل الفتاة كثيرًا ، الأمر الذي دفعها إلى الخروج للشارع وأصبحت دون مأوى، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر.

وفي هذا الإطار وفور تلقي الاستغاثة، تم تكليف أعضاء فريق البرنامج بوحدة غرب القاهرة إلى موقع الاستغاثة والعثور على المواطنة محل الاستغاثة في حالة بكاء وانهيار شديد.



وفي ذات السياق تولى أعضاء فريق البرنامج بوحدة غرب القاهرة اتخاذ اللازم بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة، وفور الانتهاء قد تم إيداع المواطنة بمركز استضافة المرأة بمصر الجديدة، وذلك لحين توفير حياة كريمة لها.

