براعم مدرسة الشهيد الابتدائية يقدمون نموذج شجرة الكريسماس لرئيس مدينة القصير

البحر الأحمر- عماد عرفة

استقبل اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، براعم رياض أطفال مدرسة الشهيد أحمد على الابتدائية، وذلك بمقر الوحدة المحلية للمدينة، بحضور مدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء بالإدارة ومدير المدرسة ومعلمات رياض الأطفال.

ورحب رئيس مدينة القصير بالحضور، وأكد ان الاهتمام بالأطفال وتنمية مهاراتهم يعد أولى الخطوات لتأسيس أجيال ناضجة تساهم فى بناء الوطن، مشيدا بجهود قطاع التعليم فى تلاشى اى معوقات خلال العام الدراسي.

وقدم البراعم نموذج لشجرة الكريسماس، مهنئين رئيس المدينة بقرب رأس السنة الجديدة، حيث وجه مدير المدرسة الشكر للواء أشرف البيه على مجهوداته الملموسة فى تطوير كافة القطاعات وتواصله مع المواطنين والعمل على النهوض بالقطاعات الخدمية.

جاء ذلك فى ظل توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالعمل على تحفيز الأطفال وتعدد زيارتهم لكافة الأجهزة بالمحافظة وكذا الأماكن التاريخية، فضلا عن طرح أفكار جديدة تنفذ على أرض الواقع، ليستفيدوا منها فى تلك المراحل العمرية الهامة.