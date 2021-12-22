اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد بحضور الرئيس السيسي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:59 ص
بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
 

 

 

 

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

مشروعات الصعيد

اخبار الرئيس السيسي

افتتاح مشروعات في الصعيد

السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة