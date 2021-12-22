بايدن يغازل ترامب والسبب "الجرعة المعززة".. اعرف القصة

كتبت: نهال أبو السعود

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسلفه دونالد ترامب، بعد أن أعلن الأخير حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا.

كما أرجع بايدن الفضل لإدارة ترامب في تطوير لقاح كورونا عقب تفشي الوباء في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته شبكة سي ان ان لحظة نادرة وجد فيها الرجلان "أرضية مشتركة" للمرة الأولى منذ تنصيب بايدن.

وقال بايدن خلال كلمة حول جهود ادارته للتصدي لمتحور أوميكرون: "لقد حصلت على جرعة معززة بمجرد توفرها وفي اليوم الآخر أعلن الرئيس السابق ترامب أنه حصل على حقنة معززة "، وأضاف: "قد يكون هذا أحد الأشياء القليلة التي نتفق عليها أنا وهو .. يتمتع الأشخاص الذين لديهم لقطات معززة بحماية كبيرة. انضم إليهم. انضم إلينا."

كما أشاد بايدن بإدارة ترامب لجهودها لتطوير لقاح كورونا قبل توليه منصبه، قائلا: "اسمحوا لي أن أكون واضحا. بفضل الإدارة السابقة ومجتمعنا العلمي، كانت أمريكا من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح"، وأضاف: "بفضل إدارتي والعمل الجاد للأمريكيين، قمنا بقيادة عملية نشر، وجعلنا أمريكا من بين زعماء العالم في الحصول على جرعات اللقاح."

تأتي تعليقات الرئيس بعد يومين من نشر مقطع فيديو يظهر فيه صيحات استهجان ضد ترامب من قبل حشد عندما كشف أنه تلقى جرعة معززة، سأل المضيف بيل اورايلي الرئيس السابق ترامب خلال لقاء حول ما إذا كان قد تلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا، ورد ترامب"نعم" مما أثار صيحات غضب من الحشد المجتمع في دالاس.

وفقًا للبيانات التي نشرتها مؤخرًا المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يواجه الأشخاص غير الملقحين خطرًا أكبر 10 مرات من الاصابة بفيروس كورونا وخطر الوفاة أكبر بنسبة 20 مرة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين تلقوا أيضًا جرعة معززة.