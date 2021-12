ترامب يعلن حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا وسط غضب مؤيديه.. فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا مساء أمس الأحد، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

ووفقا للتقرير، سأل المضيف بيل اورايلي الرئيس السابق ترامب خلال لقاء حول ما إذا كان قد تلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا، ورد ترامب"نعم" مما أثار صيحات غضب من الحشد المجتمع في دالاس.

وأكدت وسائل اعلام أمريكية في مارس أن كلاً من ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب تلقيا لقاحات ضد فيروس كورونا في يناير، أصيب آل ترامب بالفيروس في سبتمبر من العام الماضي ، مع دخول الرئيس السابق إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام بسبب أعراض شديدة.

خلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في وقت سابق من هذا العام ، شجع ترامب الناس على الحصول على اللقاح ونسب الفضل في تطويره السريع.

قال ترامب في ذلك الوقت إنه يتحرك بشكل جيد حقًا كان هذا نحن. لقد فعلنا هذا. والتوزيع يسير وفق خطتنا، وفي سبتمبر ، تلقى الرئيس بايدن اللقاح المعزز لفيروس كورونا على الكاميرا.

NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ