بايدن: أكثر من 200 مليون أمريكى مطعمون بالكامل

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم إن أكثر من 200 مليون أمريكى مطعمون بالكامل، وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لموجة تفشي المتحور أوميكرون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن البيت الأبيض، منذ قليل أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، الأربعاء، وجاءت النتيجة سلبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "ممتن للغاية" و"متفاجئ" لشكر الرئيس بايدن له وإدارته على نجاحهما فى إتاحة لقاحات كورونا للجمهور، وقال لشبكة فوكس نيوز إن "اللهجة" و"الثقة" هما عنصران حاسمان في تطعيم الأمريكيين.

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ، رد ترامب على اعتراف بايدن بجهود إدارته، قائلا: "أنا أقدر ذلك كثيرًا - لقد فوجئت بسماع ذلك أعتقد أنه كان شيئًا رائعًا، وأعتقد أنه يجعل الكثير من الناس سعداء".

وكرر ترامب في الحوار أنه "متفاجئ قليلا"، وقال: "أعتقد أنه فعل شيئًا جيدًا للغاية كما تعلم، يجب أن تكون هناك عملية شفاء في هذا البلد متسقة وهذا سيساعد كثيرًا".

وقال ترامب: "هذا شيء عظيم فعلناه جميعًا"، في إشارة إلى طرح لقاحات كورونا بعد أن وقع أمر تنفيذي في ديسمبر 2020 يضمن حصول جميع الأمريكيين على لقاحات فيروس كورونا قبل أن تبدأ الحكومة الأمريكية في مساعدة الدول في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ترامب: "عندما توصلنا إلى هذه اللقاحات الرائعة والعلاجات، قمنا بعمل هائل، ولا ينبغي لنا أبدًا الاستخفاف بها يجب أن نكون سعداء حقًا بذلك لأننا جميعًا أنقذنا الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم".

وصرح ترامب، الذي تم تطعيمه بالكامل ، لشبكة فوكس نيوز إنه تلقى جرعة معززة من لقاح كورونا.

وتحرك بايدن الشهر الماضي للحد من السفر من بعض الدول الأفريقية بعد أن كان يعتقد أن متغير أوميكرون قد تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا لكنه لم يواجه الكثير من الانتقادات، و في مارس 2020 ، وسط الموجة الأولى من حالات كورونا في الولايات المتحدة ، تحرك ترامب للحد من السفر من الصين ثم من أوروبا وهي خطوة تعرض لانتقادات بسببها.

عندما سئل ترامب عن رد الفعل ، قال: "من الصعب بعض الشيء أن تكون شديد النقد الآن ، لأنه شكرنا للتو على اللقاح وشكرني على ما فعلته. أتعلم ، هذه أول مرة - لذا فهي مهمة جدًا من الصعب بالنسبة لي أن أكون شديد الانتقاد الآن ".

واكمل: "لكن ، كما تعلم ، لقد أغلقناها ، وتعرضنا لانتقادات من قبل البعض - لم ينتقدنا الجميع وفي النهاية ، قالوا إننا فعلنا الشيء الصحيح. أعتقد أننا أنقذنا مئات الآلاف من الأرواح في بلدنا من خلال إغلاقها .. أعتقد الناس يفهمون ذلك الآن".