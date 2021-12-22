اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تسجل أول انتقال مجتمعى لسلالة أوميكرون

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:20 ص
اليابان تسجل أول انتقال مجتمعى لسلالة أوميكرون كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء تسجيل أول انتقال مجتمعي لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، في مقاطعة أوساكا بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس عبر طرق غير معروفة.


ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، قوله: "يُنظر إلى هذه الحالات على أنها أول انتقال مجتمعي ينتشر في البلاد"، في وقت تظل فيه اليابان في حالة تأهب بشأن أوميكرون مع فرض ضوابط صارمة على الحدود.


جدير بالذكر أن الحالات المسجلة هي لثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، ليس لديها تاريخ للسفر إلى الخارج، مما يزيد المخاوف حيال انتشاره سلالة أوميكرون في المجتمع المحلي.


اليابان

كورونا

كورونا فى اليابان

أوميكرون

متحور أوميكرون

تحورات كورونا

سلالات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة