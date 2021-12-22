اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق فى بلاغ يتهم رئيس مدينة وادى النطرون وآخر بالنصب واستغلال النفوذ

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:54 م
النيابة تحقق فى بلاغ يتهم رئيس مدينة وادى النطرون وآخر بالنصب واستغلال النفوذ مدينة وادي النطرون - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحقق النيابة العامة في وادى النطرون، في البلاغ رقم 344 لسنة 2021 إدارى وادى النطرون، والمقدم من طيار مدنى يتهم رئيس مدينة وادى النطرون، ورئيس شركة للإنتاج الفني، بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، بحجة قدرتهما على تقنين أوضاع قطعة أرض ألت إليه بالميراث من والده.
 
وقال المجنى عليه في بلاغه، إنه تعرف على المتهم الأول "رئيس شركة إنتاج فنى"، وأقنعه بقدرته على تقنين أوضاع قطعة الأرض بمساعدة المتهم الثاني، والذى كان يشغل نائب رئيس مدينة وادى النطرون حينها، ولذلك اطمئن إليهما، ومقابل ذلك حصلا منه على مبلغ 2 مليون و654 ألف جنيه.
 
واستعلمت جهات التحقيق عن تفاصيل وإيصالات عملية تحصيل مبلغ 551 ألف جنيه، من المجني عليه لصالح الوحدة المحلية لمدينة وادي النطرون، وعن أطرافها.
 
وتابع المجنى عليه في بلاغه، أن المتهم الثاني ألزمه بسداد مبلغ لصالح الوحدة المحلية لوادى النطرون، في حين أن الأرض المذكورة، كائنة بنطاق محافظة الإسكندرية، ومملوكة لجمعية تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي، وقدم "فلاش ميموري" تحوي تسجيلات صوتية للمتهمين، تفيد صحة ما جاء في البلاغ المقدم من جانبه.

نصب

احتيال

وادى النطرون

محافظة الإسكندرية

تقنين

استغلال نفوذ

استصلاح الاراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة