المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا 19 مليون يورو لتعزيز وضع الأسهم بمطار بروكسل

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية على الخطط البلجيكية لمنح ما يصل إلى 19.2 مليون يورو لإعادة رسملة مطار بروكسل ساوث شارلروا.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة: "المطارات من بين الشركات التي تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا، ومن خلال هذا الإجراء ، ستساهم بلجيكا في تعزيز وضع الأسهم في مطار بروكسل ساوث شارلروا ومساعدة الشركة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي المرض. في الوقت نفسه ، ستأتي مساعدة الدولة بشروط مرتبطة بالحد من التشوهات غير الضرورية للمنافسة. ونواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني بطريقة منسقة وفعالة ، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي. "

وبسبب تفشي الفيروس التاجي وقيود السفر التي كان على بلجيكا ودول أخرى فرضها للحد من انتشار الفيروس ، تكبدت BSCA الشركة المسئولة عن المطار، خسائر كبيرة بينما لا تزال تواجه تكاليف تشغيلية كبيرة. ونتيجة لذلك ، كان لذلك تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة وعلى قابليتها للاستمرار.

كما أخطرت بلجيكا المفوضية ، بموجب الإطار المؤقت ، بخططها لمنح ما يصل إلى 9.8 مليون يورو لإعادة رسملة المطار

وسيتبع إجراء إعادة الرسملة هذا أول زيادة في رأس المال بنحو 10.8 مليون يورو للاكتتاب فيها من قبل أحد المساهمين من القطاع الخاص في BSCA. سيكتتب كل من المساهمين من القطاعين العام والخاص بعد ذلك في زيادة رأس المال الإضافية البالغة 19.2 مليون يورو بالتناسب مع مساهمتهم ، مع اكتتاب المساهمين العامين بما يصل إلى 9.8 مليون يورو. لذلك من المتوقع أن يصل إجمالي زيادة رأس المال إلى 30 مليون يورو.

وفي غضون أربع سنوات على الأقل بعد آخر زيادة في رأس المال ، لا يمكن للشركة استخدام المساعدة لدعم الأنشطة الاقتصادية للشركات المتكاملة التي كانت تواجه صعوبات مالية قبل 31 ديسمبر 2019 ، ولا تستخدم المساعدة في توسع تجاري قوي. هذا لضمان أن BSCA لا تستفيد بشكل غير ملائم من مساعدة إعادة الرسملة من قبل الدولة على حساب المنافسة العادلة في السوق الموحدة.

وخلصت اللجنة إلى أن هذا الإجراء ضروري ومناسب ومتناسب لعلاج اضطراب خطير في اقتصاد دولة عضو ، بما يتماشى مع المادة 107 (3) (ب) TFEU والشروط المنصوص عليها في الإطار المؤقت. ويهدف الإجراء إلى استعادة المركز المالي والسيولة لبنك BSCA في الوضع الاستثنائي الناجم عن جائحة فيروس كورونا ، مع الحفاظ على الضمانات اللازمة للحد من تشوهات المنافسة.