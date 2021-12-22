المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ"أستورجى" بتهمة حيازة هيروين فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، أستورجى بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة من مخدر الهيروين.

تعود أحداث القضية رقم 15006 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس فرع مخدرات العاشر من رمضان، بناء على تحريات سرية واذن من النيابة العامة، بضبط " ح ال ع ي" 24 عاما أستورجى مقيم دائرة مركز بلبيس وبحوزته 8 أسطوانات من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده بالقرب من كوبرى غيتة مستقلا دراجة بخارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.