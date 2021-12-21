السجن المشدد 15 سنة لشاب قتل حبيبته خنقا لرفضها الزواج منه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، معاقبة شاب متهم بقتل فتاة لحبه لها وعدم رغبتها الزواج منه داخل مسكنها بقرية أولاد سيف، وذلك بالسجن المشدد 15 سنة.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى. وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.



تعود أحداث القضية رقم 13971 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 21 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور على " أ.م" 20 سنة عاملة بأحد المصانع مقيمة قرية أولاد سيف دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة داخل المسكن، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة الخنق، و توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي ضم ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، لجمع المعلومات والتحريات حول الحادث للتوصل للجناة.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عبدالله م ع ع، موظف في شركة، 21 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، وأنه تقدم لخطبتها عدة مرات فيما قابلت أسرتها طلبه المتكرر بالرفض، وفي يوم الواقعة توجه إلى منزل المجني عليها مستغلا عدم تواجد أسرتها، وعاتبها لعلمه بنيتها الارتباط بأحد زملائها في العمل وطلبت منه المغادرة إلا أنه رفض، فهددته بالصراخ والاستغاثة بالجيران فضربها بمكواة وخنقها بسلك المكواة وسرق هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.



تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وأقر بما اسفرت عنه التحريات، وأنه كسر الهاتف، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.