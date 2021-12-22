الكشف على 1614 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بقرية البريجات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ونظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة - وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات خلال يومين بقرية البريجات بمركز كوم حمادة، أسفرت عن الكشف على 1614 مواطناً من أهالي القرية .

وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و تم خلالها الكشف على ( 406 حالة باطنة - 263جراحة - 518 حالة أطفال - 36 تنظيم الأسرة - النساء والتوليد 150 حالة - 155 حالة مسالك - 68 حالة أسنان ) ، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة