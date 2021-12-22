اليوم السابع
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القوى العاملة: استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية لمصريين فى بيروت

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:31 ص
القوى العاملة: استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية لمصريين فى بيروت وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لمصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
 
وأوضح التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
 
وتناول تقرير الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أكتوبر الماضي، حيث تم اعتماد 4 عقود عمل، وتسوية 12 شكاوي وديا، و7 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 19 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .
 
كما قام المكتب بـ 4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عن 4 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، كما أن هناك 22 حالة الموافقة علي نقل كفالة إلي كفيل جديد ، وحالة للحصول علي تعهدات موثقة لدى كاتب العدل متضمنة تعهد صاحب العمل بسداد قيمة الأجر بالدولار.
 

القوى العاملة

الملحق العمالى بلبنان

السفارة المصرية ببيروت

المصريين العاملين بلبنان

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