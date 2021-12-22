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الصحة: بدء تكويد التجهيزات الطبية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:00 ص
الصحة: بدء تكويد التجهيزات الطبية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى العمل على تكويد ومتابعة التجهيزات الطبية بدءًا من تحديد الاحتياجات المطلوبة من التجهيزات الطبية وحتى تكهين الأجهزة وخروجها من الخدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ذلك يأتى ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى الرعاية الصحية، مؤكدا أن المشروع يساهم فى الاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة الطبية وتوزيعها على المنشآت الطبية وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى إنتاج 500 سرير رعاية مركزة من خلال الورش التابعة لوزارة الصحة والسكان، وجار العمل على إنتاج 500 سرير إضافي.

وتابع: أن الوزارة تستهدف الاعتماد على الموارد الذاتية بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في القطاع الصحى التى تعمل على تحسين الخدمات وزيادة جودتها .


الصحة

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