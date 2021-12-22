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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:49 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية شهيد فلسطينى
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد الشاب محمد عيسى عباس 26 عاماً، الذى وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجاً ومصاباً برصاصة في ظهره، مشيرة إلى أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة.

 

وأصيب الشاب الفلسطيني بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

 

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة كان يستقلها شباب فلسطيني من مخيم الأمعري، لدى وجوده في منطقة سطح مرحبا، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي في الظهر، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث وصفت إصابته بالخطرة.

 

 

 

 


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