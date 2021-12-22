اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:04 ص
أكرم القصاص
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الصحة الإيطالية تطالب باتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ‎‎

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:30 ص
الصحة الإيطالية تطالب باتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ‎‎ الصحة الايطالية
ا ش ا

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طالبت وزارة الصحة الايطالية، الأقاليم بتعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة المرحلة الوبائية الحادة الخاصة بكورونا؛ نظرًا لاقتراب البلاد من المرحلة البرتقالية.
 
وناشدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) الثلاثاء - أطباء التخدير بزيادة نسبة 70% في عدد الوظائف المكثفة وإغلاق صارم على غير مُلقحين.
 
وقال وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا إن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالي والأوروبي وإن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية في أزمة، موضحًا أننا نطلب من المواطنين بذل جهد إضافي في احترام الإجراءات من الأقنعة إلى تجنب التجمعات"، مؤكدًا أهمية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.
 

ايطاليا

الصحة الايطالية

كورونا

اوميكرون

اخبار ايطاليا

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