اليوم السابع
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السبت.. فصل التيار الكهربائى عن مناطق وأحياء شرق مدينة كفر الشيخ

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:23 م
السبت.. فصل التيار الكهربائى عن مناطق وأحياء شرق مدينة كفر الشيخ قطع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن قطاع كهرباء كفرالشيخ عن فصل التيار الكهربائى، يوم السبت 25/12/2021، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأكد البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم وشارع المصنع، وشارع الجمهورية،وتقسيم الاوقاف، وشارع الجيش، والمستشفى العام ، والرمد القديم والجديد، وبنك الدم، ومستشفى الكبد، ومنطقة القنطرة، وتقسيم الزهور، وتقسيم القضاة، والتجاريين.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم النيابة العامة والإدارية، وتقسيم الشرطة،و المحاسبين وتقسيم المحافظة، وقضايا الدولة، ومنطقة ميت علوان، وعمارات الـ 47 ومستشفى الهلال الأحمر.

 

 


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