اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:09 م
أكرم القصاص
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الزراعة: تكلفة الأراضى المستصلحة مرتفعة والرقعة الزراعية زادت فى بضع سنوات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:23 م
الزراعة: تكلفة الأراضى المستصلحة مرتفعة والرقعة الزراعية زادت فى بضع سنوات وزارة الزراعة
ماجد تمراز

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قال سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في بداية القرن التاسع عشر، كان عدد سكان مصر 3 ملايين نسمة، ومساحة الأراضي الزراعية 3 مليون فدان، أما مع بداية القرن العشرين، وصل السكان لـ 11 مليون نسمة، وبلغت مساحة الأراضي 5.5 مليون فدان، والآن لدينا من الأراضي الزراعية 9.12 مليون فدان، في حين تجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها، تكلفتها كبيرة، لذلك تحتاج لصرف صحي وصرف صناعي وغيره من التجهيزات، وشهدنا أن محطة واحدة وهي محطة بحر البقر تكلفت 18 مليار جنيه، وهناك محطة في محور الضبعة، ستتكلف أيضا المليارات، والرفعة الزراعية زادت في بضع سنوات".

وقال: "لماذا يتعدى الشخص على الأراضي الزراعية التي يأكل منها؟ السكان عندما يكونوا موجودين في منطقة مساحتها ضيقة، تصلك ثقافة الزحام، وتزيد نسبة التلوث، والفلاح المصري يعرف قيمة الزراعة جيدا ويبحث عن الرزق في الزراعة، وأنا أتخيل أن الدلتا والأراضي الزراعية القديمة، مثل الدلتا، ستبور المدن".


الزراعة

وزارة الزراعة استصلاح الأراضى

الاراضى الزراعية

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