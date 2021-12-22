الرئيس السيسى: نعوض أصحاب الأراضى الزراعية بسعر عادل حال توسعة الطرق

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى ، عن إنشاء 14 محورا جديدا على النيل فى الصعيد، متابعا: "قبل سنوات ولما كنا نستعد لهذا التطوير كانت المسافة الجانبية بين المحاور 100 كيلو والهدف أنه يكون 25 كليو متر فقط.. بفكر كامل الوزير.. احنا النهاردة وصلنا الرقم ده بالعمل والخطط والموارد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "مفيش طريق يتم توسعته بجانب الأرض الزراعية إلا بعد تعويض أصحاب الأراضى الزراعية.. هذه الأرض الزراعية نعطى تعوضا بسعر عادل للناس.. رغم أنه منفعة عامة.. ومش هنقول للناس شيلوا معانا.. بنقول رغم أنه قلبنا بياكلنا أننا ندخل فى أرض زراعية علشان توسعة الطرق.. بس مفيش خيار تانى وبندفع تعويضات للناس".