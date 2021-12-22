اليوم السابع
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الرئيس السيسي: شركة خاصة أخدت 75مليار جنيه فى 7سنين.. إزاى مش بتشتغل؟

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:08 م
الرئيس السيسي: شركة خاصة أخدت 75مليار جنيه فى 7سنين.. إزاى مش بتشتغل؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن إحدى شركات القطاع الخاص والتى تعمل فى قطاع التشييد قد حصلت على استثمارات تقدر بـ 75 مليار جنيه في 7 سنوات، أى أن تلك الشركة تقاضت 11 مليار جنيه سنويا، متابعا: "فيه حد بيشتغل بـ 11 مليار جنيه ويقول مش بيشتغل.. ازاى؟!". 
 
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "عندنا 100 ألف فدان أو 200 ألف أو نص مليون فدان زى الكتاب ما بيقول.. رى وكهرباء وطرق.. وكل حاجة.. مقدرشى أقول للمواطن اللى بيزرع قمح أقوله سلم قمحك.. بنعمل مليون فدان يوفروا 3 ملايين طن".

السيسى

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

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