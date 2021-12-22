اليوم السابع
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الرئيس السيسى: "ننفذ مشروعات ضخمة لنربح رضا ربنا ورضا الناس"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:20 م
الرئيس السيسى: "ننفذ مشروعات ضخمة لنربح رضا ربنا ورضا الناس" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تطوير الطريق الدائرى، قائلا: "زى ما بنعوض أصحاب الأراضى الزراعية بنعوض المناطق السكنية.. دخلنا الطريق الدائرى وفيه 2100 عمارة اتشالوا.. ما يطلع من شقته بياخد التعويض المناسب.. حد يقوله سيبها.. طب ازاى وحجم النمو المطلوب للحركة يحتاج ده.. ولو فيه تنمية واستثمارات.. بس مش على حساب الناس.. لا.. دول أهلنا".
 
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة: "خلال السنوات الماضية الناس كانت سابقة الدولة ولما سابقت عملت اللى عايزه أو اللى  الظروف اضطرتها تعمله.. ومش قولنا الناس تشيل ثمن الإصلاح.. الدولة تشيل ثمن الإصلاح.. ده أمر حريصين عليه". 
 
وتابع الرئيس السيسى: نعمل على توسيع القدرة الحركة الأساسية في الطرق.. مثل القاهرة التاريخية.. اخر عرض للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بيتكلم 210 ألف وحدة بـ 100 مليار جنيه.. علشان احنا مش نسيب أهلنا في الحالة اللى موجودة بالتجمع العمرانى لا... ده اقتصادى.. لا والله.. هنربح منه حاجة واحدة.. هنربح منه رضا ربنا ورضاكم يا ناس.. ونشغل فيه تشغيل لحد ما الصناعة تنطلق وتوفير فرص العمل".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

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