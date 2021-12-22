اليوم السابع
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الرئيس السيسى: "عاوز أفضل خدام لله والناس لحد لما أمشى"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:32 م
الرئيس السيسى: "عاوز أفضل خدام لله والناس لحد لما أمشى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى الحكومة، قائلا: "لما بشكر الحكومة.. أصل فى الجلسات بتاعتنا بيتألموا منى غصب عنى.. زى ما قولتلكم أنا مش بشوف اللى مش بيخلص.. معرفشى العمر يدينى ولا إيه.. عاوز أخلص كله.. حبى للناس وعاوز أفضل خدام لله والناس لحد لما أمشى.. ربنا يوفقنا". 
 
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "عندى مشاريع تشغل الناس فى 4500 شركة أفضل من كده فى الزراعة.. هل ده العائد بتاعه زى ما يكون الصناعة والاتصالات لكن هتاخد أكثر ومرحلة نشتغل عليها.. تحياتى لكل للى اشتغل وادى ويؤدى".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

اخبار مصر

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